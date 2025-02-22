На сколько может вырасти пенсия уже осенью

Как отмечает адвокат Иван Хомич, в 2024 году пенсии выросли на 7,96%, а в 2023 году – на 19,7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Впрочем, в этом году окончательный показатель индексации пока неизвестен.

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Ожидается, что в этом году пенсии могут вырасти на 10%. Уже сейчас можно прогнозировать, что пенсионные выплаты вырастут минимум на 100 гривен, а максимум – на 1 500 гривен.

Индексация касается только основного размера пенсии, без учета надбавок и доплат

Эксперты прогнозируют, что в этом году пенсии могут вырасти на 10–17% в результате индексации. В то же время по словам адвоката Ивана Хомича, постановление Кабмина о пересмотре выплат должно быть обнародовано во второй половине февраля.