На скільки може зрости пенсія вже восени

Як зазначає адвокат Іван Хомич, у 2024 році пенсії зросли на 7,96%, а у 2023 році – на 19,7%, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. Втім, цьогорічний остаточний показник індексації поки що невідомий.

Читайте також: Пенсія зросте не одразу: для кого підвищення виплат відбудеться із запізненням

Очікується, що цього року пенсії можуть зрости на 10%. Вже зараз можна прогнозувати, що пенсійні виплати зростуть щонайменше на 100 гривень, а максимум – на 1 500 гривень.

Індексація стосується лише основного розміру пенсії, без урахування надбавок і доплат

Експерти прогнозують, що цьому році пенсії можуть зрости на 10–17% у результаті індексації. Водночас за словами адвоката Івана Хомича, постанова Кабміну щодо перегляду виплат має бути оприлюднена у другій половині лютого.