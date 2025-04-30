Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,56 гривны. То есть цена валюты упала на 18 копеек против 29 апреля. Официальный курс евро зато составляет 47,28 гривны. То есть цена упала на 11 копеек.

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По состоянию на 1 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,47 гривны,

евро – 47,16 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 30 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,48 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,05 гривны, продажа – по 41,52 гривны.

Может ли повредить Украине дешевый курс доллара

Торговая политика Дональда Трампа повлияла на курс доллара на мировых рынках. Это также отразилось на курсе доллара в Украине, который подешевел относительно гривны.

Напоминаем! В бюджете на 2025 год курс доллара заложен на уровне 45 гривен. Зато по состоянию на 30 апреля официальный курс доллара составляет 41,56 гривны.

Как рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин ля 24 Каналу, курс евро, который существенно вырос после того, как курс доллара опустился, является компенсатором в этой ситуации.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Европа стала главным партнером Украины, и теперь все договоры проводятся в европейской валюте.

Таким образом, заложенный в бюджет курс доллара по 45 гривен компенсируется 47 гривнами за евро.