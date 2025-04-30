Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,56 гривні. Тобто ціна валюти впала на 18 копійок проти 29 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,28 гривні. Тобто ціна впала на 11 копійок.

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Станом на 1 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,47 гривні,

євро – 47,16 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 30 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,25 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,48 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,05 гривні, продаж – по 41,52 гривні.

Чи може пошкодити Україні дешевий курс долара

Торгівельна політика Дональда Трампа вплинула на курс долара на світових ринках. Це також відобразилося на курсі долара в Україні, який подешевшав щодо гривні.

Нагадуємо! У бюджеті на 2025 рік курс долара закладений на рівні 45 гривень. Натомість станом на 30 квітня офіційний курс долара становить 41,56 гривні.

Як розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин ля 24 Каналу, курс євро, який суттєво виріс після того, як курс долара опустився, є компенсатором у цій ситуації.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Європа стала головним партнером України, й тепер всі договори проводяться у європейській валюті.

Таким чином, закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро.