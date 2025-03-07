Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 6 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,55 гривны. То есть цена выросла на 31 копейку.

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По состоянию на 10 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,21 гривны,

евро – 44,72 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,12 гривны , продажа – по 41,67 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,42 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,73 гривны, продажа – по 41,50 гривны.

Какой прогноз курс доллара на следующей неделе

Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, доллар на межбанке и на наличном рынке будет находиться на одном уровне – 41.40 – 42 гривны, а евро – на уровне 43,50 – 45 гривен. Таким образом, банкир отмечает, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной.

Одной из причин такого прогноза является то, что НБУ повысили учетную ставку до 15,5%. Ставка будет действовать на упреждение ожидаемого роста потребительских цен и влиять на прочность гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, новая учетная ставка вместе с валютными интервенциями позволяют Нацбанку держать в балансе спрос и предложение.

Важным фактом является то, что международная финансовая помощь в 2025 году может полностью покрыть дефицит бюджета. Это заберет дополнительное давление на гривну.

Лесовой не отрицает, что пока трудно учесть все возможные факторы, которые могут повлиять на курсы валют. Однако пока рынок почти полностью защищен от негативных изменений.