Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти впала на 9 копійок проти 6 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,55 гривні. Тобто ціна виросла на 31 копійку.

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Станом на 10 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,21 гривні,

євро – 44,72 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,12 гривні , продаж – по 41,67 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,42 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,73 гривні, продаж – по 41,50 гривні.

Який прогноз курс долара наступного тижня

Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, долар на міжбанку та на готівковому ринку перебуватиме на одному рівні – 41.40 – 42 гривні, а євро – на рівні 43,50 – 45 гривень. Таким чином, банкір зазначає, що ситуація на ринку залишатиметься стабільною.

Однією із причин такого прогнозу є те, що НБУ підвищили облікову ставку до 15,5%. Ставка діятиме на упередження очікуваного зростання споживчих цін та впливатиме на міцність гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, нова облікова ставка разом з валютними інтервенціями дають змогу Нацбанку тримати в балансі попит і пропозицію.

Важливим фактом є те, що міжнародна фінансова допомога у 2025 році може повністю покрити дефіцит бюджету. Це забере додатковий тиск на гривню.

Лєсовий не заперечує, що поки важко врахувати всі можливі фактори, які можуть вплинути на курси. Однак наразі ринок майже повністю убезпечений від негативних змін.