Некоторым госслужащим вскоре увеличат зарплату: о ком идет речь

Уровень зарплаты некоторых госслужащих в скором времени будет увеличен. Речь идет о тех работниках, которые проходят службы в опасных регионах.

Уровень оплаты работникам государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия, обсуждался на совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.

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Продолжаются обсуждения

На недавнем совещании присутствовали представители Минреинтеграции, Нацагентства по госслужбе, Минэкономики и Минфина.

Участники рассмотрели разработанный Минреинтеграцией проект постановления Правительства. Документ предусматривает повышающий коэффициент для зарплат работников госорганов, проходящих службу на оккупированных территориях. Отдельной категорией вынесены работающие на территориях активных боевых действий и территориях возможных боевых действий.

Для выработки согласованного механизма участникам совещания было предложено предоставить свои предложения. После их учета проект постановления будет вынесен на рассмотрение Правительства,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.

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