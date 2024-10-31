Что прогнозирует НБУ для экономики Украины

Прогноз на 2025 год также повышен до 4,3% (ранее было 4,1%), сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг НБУ.

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Национальный банк Украины ожидает роста реального ВВП Украины в 2024 году на 4,0%, что является улучшением по сравнению с июльским прогнозом в 3,7%.

На 2026 год рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, тогда как ранее прогнозировали 4,8%. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что экономика продолжает расти, хотя ее восстановление сдерживается последствиями войны.

Андрей Пышный Глава НБУ Меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько выше урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году – до 4%.

Атаки России на энергетическую инфраструктуру, усиление миграции и нехватка трудовых ресурсов тормозили процесс восстановления, однако реальный ВВП рос во II и III кварталах 2024 года.

Макроэкономический прогноз для Украины / Фото: НБУ

Андрей Пышный также отметил, что значительные бюджетные стимулы, поддержаны существенным международным финансированием, рост доходов домохозяйств, увеличение производства в растениеводстве и устойчивый внешний спрос будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики – на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.