Що прогнозує НБУ для економіки України

Прогноз на 2025 рік також підвищено до 4,3% (раніше було 4,1%), повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг НБУ.

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Національний банк України очікує зростання реального ВВП України у 2024 році на 4,0%, що є покращенням порівняно з липневим прогнозом у 3,7%.

На 2026 рік зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, тоді як раніше прогнозували 4,8%. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що економіка продовжує зростати, хоча її відновлення стримується наслідками війни.

Андрій Пишний Голова НБУ Менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році – до 4%.

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, посилення міграції та нестача трудових ресурсів гальмували процес відновлення, проте реальний ВВП зростав у II та III кварталах 2024 року.

Макроекономічний прогноз для України / Фото: НБУ

Андрій Пишний також зазначив, що значні бюджетні стимули, підтримані суттєвим міжнародним фінансуванням, зростання доходів домогосподарств, збільшення виробництва у рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки – на 4,3-4,6% у 2025-2026 роках.