Евросоюз готов ввести санкции, если Иран передаст ракеты России

В Евросоюзе заговорили о возможном ведении санкции против Ирана, если информация о передаче оружия в пользу России подтвердится. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала.

Фон дер Ляйен раскритиковала Иран за поддержку террористов-хуситов в Йемене. Также она жестко высказалась в отношении Ирана из-за передачи военной помощи для России. По словам президента Еврокомиссии, ЕС готов реагировать.

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Мы знаем, что они (Иран – 24 Канал) продолжают разжигать войну России против Украины. Мы готовы ответить дополнительными санкциями, если Иран предоставит России баллистические ракеты, как недавно сообщалось,

– сказала фон дер Ляйен.

Поставки Ираном оружия в Россию: что известно

Издание Reuters опубликовало информацию, ссылаясь на анонимные источники, что Иран в начале января начал поставки России дальнобойных баллистических ракет Fateh-100.

По данным издания уже состоялось 4 случая поставки ракет, а вскоре их будет больше. Мол, страна-агрессор на сегодня уже получила уже более 400 таких боеприпасов.

Стоит заметить, что в ГУР опровергли эту информацию и отметили, что Россия не получила этих ракет.