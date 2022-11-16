ЕС в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси, – СМИ

Европейский Союз в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси о чем сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Санкции могут быть одобрены в начале декабря.

Новые санкции против России

Джозвяк в социальной сети твиттер отметил, что девятый пакет санкций против России и Беларуси, скорее всего, будет представлен ближе к концу месяца, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря.

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Санкции против России: последние новости

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Также Штаты заявили, что продлят санкции против агрессорки даже после окончания войны.

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