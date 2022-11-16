ЕС в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси, – СМИ
16 ноября 2022 , 13:02Читати новину українською
Европейский Союз в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси о чем сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Санкции могут быть одобрены в начале декабря.
Новые санкции против России
Джозвяк в социальной сети твиттер отметил, что девятый пакет санкций против России и Беларуси, скорее всего, будет представлен ближе к концу месяца, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря.
Обратите внимание 15 ноября Россия выпустила по Украине ракет на сумму до 900 миллионов долларовНапомним, что предыдущий восьмой пакет санкций ЕС в отношении России страны-члены приняли 6 октября к массовым ракетным атакам агрессорки по инфраструктуре Украины. Тогда в него вошли дополнительные экспортные и импортные ограничения, запрет на криптоактив также расширился список подсанкционных лиц.
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