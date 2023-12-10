Это 24 Каналу объяснил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, отметив, что более жесткие ограничения внедряются, когда ситуацию слабо контролируют или не могут контролировать вообще. Он добавил, что когда ситуация контролируется и есть признаки стабильности, их снимают. Отметим, что теперь ни одно из финансовых учреждений не имеет ограничений для продажи наличной валюты.

Смотрите также Где украинцы берут деньги: НБУ назвал главный источник роста доходов населения

"Они призваны на то, чтобы не было три курса. Чтобы был один курс, чтобы и общественность, бизнес, другие субъекты могли ориентироваться. Это позволяло бы даже регулятору контролировать ситуацию больше", – сказал Дубас.

То есть все, чтобы в обменнике и банке был примерно одинаковый курс. По словам главы Ассоциации украинских банков, приближение курсов к одной точке наблюдают в течение последней недели.

Циклы каждый год

Национальный банк Украины с октября 2023 года перешел от фиксированного курса, введенного в условиях военного положения, к курсу так называемой управляемой гибкости. Поэтому сейчас можно наблюдать сезонные влияния на курс гривны к американскому доллару или другим валютам.

"Например, к лету гривна укрепляется, а до конца года немного девальвирует. Те же циклы начинаются каждый год", – добавил Андрей Дубас.

Сравнивать не стоит

Национальный банк еще в 2022 году запретил показывать табло с курсами валют. Глава Ассоциации украинских банков убежден, что это ограничение не следует отменять. Все потому, что это на психологическом уровне постепенно приучает украинцев к тому, что не стоит смотреть на курс гривны к доллару. Потому, мол, лучше смотреть на цены товаров, которые вы покупаете.

Если говорить о результатах 2023, то, например, на 10% выросла цена на топливо. Однако это не из-за курса доллара, а из-за блокирования на польской границе, смены логистики. Некоторые продуктовые товары по итогам Госстата даже немного подешевели, если сравнивать с началом года.

На это важнее всего обращать внимание. Тем более, что Национальный банк шаг за шагом отменяет определенные ограничения, внедряет и придерживается плана либерализации или смягчения валютных ограничений, принятых в начале войны,

– отметил Дубас.

Уверенность в завтра

Все ограничения, которые в начале полномасштабного вторжения ввели регуляторные органы, ввели именно потому, что Россия напала на Украину. И, мол, психологический фактор мог бы повлиять на ситуацию так, что она была бы неконтролируема.

"Внедрение управляемой гибкости, снятие ограничений на покупку наличной валюты для населения. Это показывает, что ситуация улучшается по сравнению с предыдущими периодами. Наши золото-валютные резервы последние несколько месяцев на довольно высоких, рекордных даже порой были показателях. Все это позволяет смотреть увереннее в 2024 год", – подчеркнул глава Ассоциации украинских банков.

Новости экономики: важно