Ослабление санкций: Украина может рассмотреть некоторые ограничения в отношении Москвы

Западные санкции против России могут быть отменены, если это будет способствовать обеспечению безопасности и справедливости для Украины. Об этом сказал в комментарии POLITICO главный украинский чиновник по санкционной политике Владислав Власюк.

Может ли Украина ослабить санкции против России

Такая тема стала актуальной на фоне активизации двусторонних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Москвой с целью прекращения войны, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.

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Власюк, который является уполномоченным президента Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики, отметил, что возвращение стран к ведению бизнеса с Россией - это лишь "вопрос времени". Однако, согласно его словам, это должно произойти при правильных условиях.

Владислав Власюк объяснил, что экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российской энергии это не просто какое-то наказание. Они "имеют свои цели, частности - побудить Россию остановить агрессию и заключить соглашение об устойчивом мире".

Эксперт добавил, что по состоянию на сейчас "преждевременно говорить, какие именно санкции могут быть частью каких-либо договоренностей". Дело в том, что Украина хочет убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, и только тогда возможна дискуссия об отмене санкций.

Мы уже видим, что россияне пытаются ставить вопрос о том, не стоит ли сснять по крайней мере некоторые санкции, что дает нам лучшее понимание, какие санкции являются самыми болезненными. Всегда хорошо знать, что является самым болезненным, и мы должны мудро использовать этот рычаг,

- заявил Власюк.

Заметьте! Владислав Власюк является также секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России, в рамках любого долгосрочного соглашения Киев будет добиваться "справедливости для нашего народа", вероятно, включая "компенсациями для украинцев", учитывая масштаб жертв.

Что ожидает российскую экономику после завершения войны

POLITICO пишет, что несмотря на зависимость от добычи ископаемого топлива для выплаты зарплат солдатам и приобретения военной техники, Москва потеряла миллиарды на энергетических доходах. Причиной тому являются санкции и потеря рынков сбыта на Западе.

На этом фоне Власюк предположил, что после завершения войны европейские страны могут заключать новые соглашения на покупку российской нефти и газа.

У России много потенциала, особенно энергетических ресурсов, и было бы, пожалуй, глупо не пытаться его использовать,

- сказал он.

Важно! Эксперт заявил, что если Россия в какой-то момент вернется к "более-менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей", то ее не следует исключать из конкурентных рынков.