"Эвакуация потребуется": как Киев, Харьков, Львов готовятся к отключениям света

Россияне нацелены оставить украинцев этой зимой без света, тепла и воды. Именно поэтому чаще всего враг обстреливает критическую инфраструктуру, обеспечивающую жилищные условия для населения. Есть ли план действий у городов Украины на случай полного отключения света читайте в материале.

Как Россия пытается выключить свет Украине

Россия нацелена повлиять на коллапс в энергетической сфере Украины. С начала октября враг смог обесточить 40% энергетической инфраструктуры.

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Как рассказывал 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, страна-агрессор пытается разъединить генерирующие мощности Украины с энергетической системой.

Враг целится по так называемым узлам – это инфраструктура, соединяющая генерацию потребителей. Они бьют по трансформаторам, переключателям. Фактически страна-агрессорка стремится создать гуманитарную катастрофу для Украины,

– добавляет эксперт.

Как подготовились местные власти больших городов Украины к сценарию, когда электричества может не стать на долгий период, выясняли журналисты Экономики 24.

Какая ситуация в Киеве

В своем телеграмм-канале мэр города Виталий Кличко ответил на вопрос, как именно столица будет действовать на случай блекаута.

В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать. Готовясь к зиме, мы закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, обеспечиваем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях,

– пишет мэр.

В случае отсутствия света, воды для доставки по всем районам Киева достаточно, отметил Кличко:

Немалое количество бюветов с водой подключено к электрогенераторам;

Произведен запас топлива для этих электрогенераторов;

В районах, где нет бюветов, воду будут подвозить по графику в цистернах;

В каждом районе будет подготовлено в среднем по 100 пунктов обогрева;

Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами аварийного питания, тепловыми пушками.

Однако недавнее заявление про якобы эвакуацию населения в случае блекаута оставило немало вопросов и посеяло панику среди горожан.

На сайте Киевской городской государственной администрации директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук пояснил, что в рамках подготовки системы гражданской защиты городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации.

Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения.

– подчеркнул Роман Ткачук.

Эвакуация все же потребуется

В комментарии 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, рассказывает, что об эвакуации в Киеве власти предупредили. Однако, кроме государственной администрации о том, что где-то проводятся совещания по этой ситуации, или есть какие-то договоренности с Укрзализныцей, или Мининфраструктуры о перевозке такого количества людей, информации больше не имеет.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Думаю, частично все же потребуется эвакуация. Потому что ситуация с электроэнергией крайне сложна. И заменить генераторами электроэнергию не всем удастся. Отсутствие электроэнергии приведет к отсутствию масштабной работы в теплоснабжении, не будут работать водоканалы и все остальное. Но куда же эвакуировать не менее 3 миллионов человек. Вопрос открыт.

Эксперт объясняет, что при полном отключении света нужно, чтобы в каждом районе города были общественные места обогрева, к примеру в торговых центрах. Также в развлекательных или художественных центрах следует установить тепловые пушки, которые используют для обогрева помещений.

Я советую людям уже сегодня искать возможности в случае полного блекаута. То есть думать о переезде из обесточенного города, где не будет работать ни теплоснабжение, ни водоснабжение. Предпочтительно выбирать сельскую местность, где можно топить дровами,

– подчеркивает Попенко.

Как долго будут продолжаться отключения света в Украине

Готов ли Львов к разным сценариям

На брифинге Александр Одинец, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, пояснил, что в городе в случае сложных условий подготовили нестандартные вещи

Александр Одинец Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Восстановить критическую инфраструктуру в короткие сроки будет достаточно сложно, поэтому при отсутствии основных ресурсов, как газ и электроэнергия, нужно будет прибегать к нестандартным мерам. Для этого запустили кампанию по буржуйкам, металлическим печам и генераторам.

Если исчезнет электроэнергия и газ, отопление в городе будет производиться с помощью металлических печей. До 700 штук уже установлено в самых простых укрытиях многоквартирных домов. Также устанавливают их в школах. Кроме того, твердое топливо обеспечит функционирование медицинских учреждений. Речь идет о больницах ургентной (неотложной) медицины и стационарах.

А что будет со светом

По словам Одинца, сейчас закупают массовые генераторы для предприятий водоснабжения и теплоснабжения. Они обеспечат работу услуг в кризисный период.

Задействована программа по возмещению стоимости генераторов для совладельцев многоквартирных домов,

– добавил он.

В многоквартирных домах есть специфика функционирования инженерного оборудования. Когда город обеспечит своими мощностями подачу в дом тепла и воды, иногда в домах для того, чтобы вода была еще и на верхних этажах, нужно подать электрическое питание на инженерное оборудование – это индивидуальные тепловые пункты и подкачивающие станции для воды.

Не будут ограничивать жильцов дома в приобретении генератор и для обеспечения работы лифта, или освещения мест общего пользования, или элементарно для подзарядки гаджетов.

Чтобы получить компенсацию за покупку генератора, жителям нужно провести собрание и подать заявление в центры предоставления административных услуг с подтверждающими документами о покупке генератора. После обработки заявления 50% стоимости генератора возмещается.

Что будет с населения в Харьковской области

С целью обеспечения стабильного прохождения отопительного периода на случай аварийного отключения электроснабжения, на территории области создан запас резервного оборудования и материалов, которые можно безотлагательно использовать в случае чрезвычайных ситуаций:

143 единиц генераторов разной мощности;

1 передвижная котельная установка;

проводится активная работа с международными организациями по постоянным аварийным отключениям.

По информации от Харьковской ОВА по состоянию на ноябрь, по области работают 402 котельные из запланированных 526 котельных. В процентном соотношении – 76,4%.

если генератор стоит больше 30 тысяч гривен, половина средств из местного бюджета не возвращается.

На сегодняшний день продолжаются работы по разминированию деоккупированных территорий области и обследованию объектов теплоснабжения и тепловых сетей, пострадавших в результате агрессии со стороны России,

– говорится в отчете Харьковской ОВД.

К слову, из-за постоянных обстрелов в части городов Харьковской области до сих пор не восстановлено электроснабжение. Следовательно, подключение к работе котельных сдерживается из-за неполного восстановления электроснабжения, которое как можно скорее пытаются восстановить.