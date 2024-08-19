Кому могут не назначить субсидию
Есть три основные причины:
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- ошибки в заявлении или декларации – если в предоставленных документах есть неточности, Пенсионный фонд Украины должен проинформировать об этом. На исправление ошибок дается 30 дней, после чего документы могут еще раз рассмотреть и назначить субсидию;
- неполный пакет документов – в таком случае также предоставляется 30 дней, чтобы донести необходимые документы;
- задолженность по коммунальным услугам – даже незначительные долги за коммуналку могут стать причиной отказа в субсидии.
Чтобы избежать отказа в субсидии, надо
- правильно написать заявление и заполнить декларацию о доходах;
- собрать все необходимые документы;
- своевременно платить за коммунальные услуги или заключить договор о реструктуризации долга в случае его наличия.
Как оформить субсидию
- через ПФУ – лично в сервисных центрах или по почте;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія";
- в центрах предоставления административных услуг;
- через уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов.