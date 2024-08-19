Кому могут не назначить субсидию

Есть три основные причины:

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  • ошибки в заявлении или декларации – если в предоставленных документах есть неточности, Пенсионный фонд Украины должен проинформировать об этом. На исправление ошибок дается 30 дней, после чего документы могут еще раз рассмотреть и назначить субсидию;
  • неполный пакет документов – в таком случае также предоставляется 30 дней, чтобы донести необходимые документы;
  • задолженность по коммунальным услугам – даже незначительные долги за коммуналку могут стать причиной отказа в субсидии.

Чтобы избежать отказа в субсидии, надо

  • правильно написать заявление и заполнить декларацию о доходах;
  • собрать все необходимые документы;
  • своевременно платить за коммунальные услуги или заключить договор о реструктуризации долга в случае его наличия.

Как оформить субсидию

  • через ПФУ – лично в сервисных центрах или по почте;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія";
  • в центрах предоставления административных услуг;
  • через уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов.