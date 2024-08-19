Кому могут не назначить субсидию

Есть три основные причины:

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ошибки в заявлении или декларации – если в предоставленных документах есть неточности, Пенсионный фонд Украины должен проинформировать об этом. На исправление ошибок дается 30 дней, после чего документы могут еще раз рассмотреть и назначить субсидию;

– если в предоставленных документах есть неточности, Пенсионный фонд Украины должен проинформировать об этом. На исправление ошибок дается 30 дней, после чего документы могут еще раз рассмотреть и назначить субсидию; неполный пакет документов – в таком случае также предоставляется 30 дней, чтобы донести необходимые документы;

– в таком случае также предоставляется 30 дней, чтобы донести необходимые документы; задолженность по коммунальным услугам – даже незначительные долги за коммуналку могут стать причиной отказа в субсидии.

Чтобы избежать отказа в субсидии, надо

правильно написать заявление и заполнить декларацию о доходах;

собрать все необходимые документы;

своевременно платить за коммунальные услуги или заключить договор о реструктуризации долга в случае его наличия.

Как оформить субсидию