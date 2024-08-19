Кому можуть не призначити субсидію

Є три основні причини:

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помилки у заяві чи декларації – якщо у наданих документах є неточності, Пенсійний фонд України має проінформувати про це. На виправлення помилок дається 30 днів, після чого документи можуть ще раз розглянути та призначити субсидію;

– якщо у наданих документах є неточності, Пенсійний фонд України має проінформувати про це. На виправлення помилок дається 30 днів, після чого документи можуть ще раз розглянути та призначити субсидію; неповний пакет документів – у такому разі також надається 30 днів, щоб донести необхідні документи;

– у такому разі також надається 30 днів, щоб донести необхідні документи; заборгованість з комунальних послуг – навіть незначні борги за комуналку можуть стати причиною відмови в субсидії.

Щоб уникнути відмови у субсидії, треба

правильно написати заяву та заповнити декларацію про доходи;

зібрати всі необхідні документи;

своєчасно сплачувати за комунальні послуги або укласти договір про реструктуризацію боргу в разі його наявності.

Як оформити субсидію