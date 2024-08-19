Кому можуть не призначити субсидію
Є три основні причини:
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- помилки у заяві чи декларації – якщо у наданих документах є неточності, Пенсійний фонд України має проінформувати про це. На виправлення помилок дається 30 днів, після чого документи можуть ще раз розглянути та призначити субсидію;
- неповний пакет документів – у такому разі також надається 30 днів, щоб донести необхідні документи;
- заборгованість з комунальних послуг – навіть незначні борги за комуналку можуть стати причиною відмови в субсидії.
Щоб уникнути відмови у субсидії, треба
- правильно написати заяву та заповнити декларацію про доходи;
- зібрати всі необхідні документи;
- своєчасно сплачувати за комунальні послуги або укласти договір про реструктуризацію боргу в разі його наявності.
Як оформити субсидію
- через ПФУ – особисто в сервісних центрах або поштою;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи портал "Дія";
- у центрах надання адміністративних послуг;
- через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.