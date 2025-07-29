Какие отношения между Украиной и Венгрией в области торговли?

Наиболее активными направлениями являются энергетика (электроэнергия, топливо, газ, другие виды энергии) и фармацевтика, пишет 24 Канал со ссылкой на посла Украины в Венгрии Федора Шандора.

Читайте также "Фантазии Брюсселя": Орбан отвергает бюджет ЕС из-за помощи Украине

Он также отметил, что важна торговля сельскохозяйственной продукцией. Формально определенные позиции остаются под ограничениями, однако на самом деле они присутствуют на рынке.

То есть и официальные данные статистики фиксируют рост товарооборота между нашими странами, а в реальности эти цифры еще выше,

– пояснил посол Украины в Венгрии.

Федор Шандора добавил, что мало кто знает о гуманитарной помощи, которую Венгрия предоставляет Украине. Хотя речь идет о десятках миллионов евро, которые поступают, в частности, через Венгерскую реформатскую церковь и другие благотворительные фонды.

В частности последняя партия – это 2,5 тысячи упаковок специфических лекарств, которые заказали украинские военнослужащие. Помощь передали частные меценаты. Но они попросили не разглашать их имена в медиа.

Более того, венгерские благотворители регулярно оказывают помощь (например, генераторы) для таких областей:

Сумской;

Николаевской;

Черниговской.

Также они предоставляют оборудование. Кроме того, благотворители передают продукты для детских домов и больниц.

Важно! Как отметил Федор Шандора, что характерно – они не ищут публичности ни в венгерских, ни в украинских средствах массовой информации.