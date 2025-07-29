Какие отношения между Украиной и Венгрией в области торговли?
Наиболее активными направлениями являются энергетика (электроэнергия, топливо, газ, другие виды энергии) и фармацевтика, пишет 24 Канал со ссылкой на посла Украины в Венгрии Федора Шандора.
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Он также отметил, что важна торговля сельскохозяйственной продукцией. Формально определенные позиции остаются под ограничениями, однако на самом деле они присутствуют на рынке.
То есть и официальные данные статистики фиксируют рост товарооборота между нашими странами, а в реальности эти цифры еще выше,
– пояснил посол Украины в Венгрии.
Федор Шандора добавил, что мало кто знает о гуманитарной помощи, которую Венгрия предоставляет Украине. Хотя речь идет о десятках миллионов евро, которые поступают, в частности, через Венгерскую реформатскую церковь и другие благотворительные фонды.
В частности последняя партия – это 2,5 тысячи упаковок специфических лекарств, которые заказали украинские военнослужащие. Помощь передали частные меценаты. Но они попросили не разглашать их имена в медиа.
Более того, венгерские благотворители регулярно оказывают помощь (например, генераторы) для таких областей:
- Сумской;
- Николаевской;
- Черниговской.
Также они предоставляют оборудование. Кроме того, благотворители передают продукты для детских домов и больниц.
Важно! Как отметил Федор Шандора, что характерно – они не ищут публичности ни в венгерских, ни в украинских средствах массовой информации.
Что еще рассказал посол?
Посол Украины в Венгрии отметил ситуацию, когда возле Кунсентмартона перевернулся автобус с украинскими детьми, которые ехали на танцевальный фестиваль. Согласно его словам, очень быстро и слаженно все было организовано и решено местными, а также полицией и службами. И это с учетом того, что более 90% жителей города голосовали за партию "Фидес" Виктора Орбана.