Які відносини між Україною та Угорщиною у галузі торгівлі?

Найбільш активними напрямами є енергетика (електроенергія, паливо, газ, інші види енергії) та фармацевтика, пише 24 Канал з посиланням на посла України в Угорщині Федора Шандора.

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Він також відзначив, що важливою є торгівля сільськогосподарською продукцією. Формально певні позиції залишаються під обмеженнями, однак насправді вони присутні на ринку.

Тобто й офіційні дані статистики фіксують зростання товарообігу між нашими країнами, а в реальності ці цифри ще вищі,

– пояснив посол України в Угорщині.

Федор Шандора додав, що мало хто знає про гуманітарну допомогу, яку Угорщина надає Україні. Хоча мова йде про десятки мільйонів євро, які надходять, зокрема, через Угорську реформатську церкву та інші благодійні фонди.

Зокрема остання партія – це 2,5 тисячі упаковок специфічних ліків, які замовили українські військовослужбовці. Допомогу передали приватні меценати. Але вони попросили не розголошувати їхні імена у медіа.

Ба більше, угорські благодійники регулярно надають допомогу (наприклад, генератори) для таких областей:

Сумської;

Миколаївської;

Чернігівської.

Також вони надають обладнання. Крім того, благодійники передають продукти для дитячих будинків і лікарень.

Важливо! Як зазначив Федор Шандора, що характерно – вони не шукають публічності ані в угорських, ані в українських засобах масової інформації.