Украинцы могут остаться без отопления

Обращение от муниципалитетов по подготовке предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет. Есть вероятность, что некоторые украинцы останутся без тепла зимой.

Читайте также Высшие тарифы, цены на горючее и повышение пенсий: что изменится в Украине с 1 июля

Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.п., - все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 прохождение в целом,
– говорится в сообщении Ассоциации.

В Правительство обратилось 36 поселковых и городских советов, где проживают более 5 миллионов украинцев. Среди них есть следующие областные центры:

  • Винница;
  • Житомир;
  • Луцк;
  • Львов;
  • Тернополь;
  • Хмельницкий;
  • Чернигов;
  • Запорожье;
  • Сумы.

Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы. От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
– дополнили в Ассоциации.

На компенсацию тарифов и своевременную подготовку к отопительному сезону нужно как минимум 36 миллиардов гривен.

Водоканалы обратились к Зеленскому

  • Ассоциация просит обязать НКРЭКУ установить с 1 июля экономически обоснованные тарифы на услуги водоканалов.
  • Президент "Укрводоканалекологии" Дмитрий Новицкий отметил, что НКРЭКУ имеет возможность установить новый тариф с 1 июля.
  • По его информации, ущерб водопроводной отрасли в 2022 году составил 4,4 миллиарда гривен. С начала этого года – уже 3,4 миллиарда гривен.