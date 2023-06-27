Украинцы могут остаться без отопления

Обращение от муниципалитетов по подготовке предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет. Есть вероятность, что некоторые украинцы останутся без тепла зимой.

Читайте также Высшие тарифы, цены на горючее и повышение пенсий: что изменится в Украине с 1 июля

Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.п., - все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 прохождение в целом,

– говорится в сообщении Ассоциации.

В Правительство обратилось 36 поселковых и городских советов, где проживают более 5 миллионов украинцев. Среди них есть следующие областные центры:

Винница;

Житомир;

Луцк;

Львов;

Тернополь;

Хмельницкий;

Чернигов;

Запорожье;

Сумы.

Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы. От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,

– дополнили в Ассоциации.

На компенсацию тарифов и своевременную подготовку к отопительному сезону нужно как минимум 36 миллиардов гривен.

Водоканалы обратились к Зеленскому