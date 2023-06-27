Украинцы могут остаться без отопления
Обращение от муниципалитетов по подготовке предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет. Есть вероятность, что некоторые украинцы останутся без тепла зимой.
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Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.п., - все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 прохождение в целом,
– говорится в сообщении Ассоциации.
В Правительство обратилось 36 поселковых и городских советов, где проживают более 5 миллионов украинцев. Среди них есть следующие областные центры:
- Винница;
- Житомир;
- Луцк;
- Львов;
- Тернополь;
- Хмельницкий;
- Чернигов;
- Запорожье;
- Сумы.
Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы. От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
– дополнили в Ассоциации.
На компенсацию тарифов и своевременную подготовку к отопительному сезону нужно как минимум 36 миллиардов гривен.
Водоканалы обратились к Зеленскому
- Ассоциация просит обязать НКРЭКУ установить с 1 июля экономически обоснованные тарифы на услуги водоканалов.
- Президент "Укрводоканалекологии" Дмитрий Новицкий отметил, что НКРЭКУ имеет возможность установить новый тариф с 1 июля.
- По его информации, ущерб водопроводной отрасли в 2022 году составил 4,4 миллиарда гривен. С начала этого года – уже 3,4 миллиарда гривен.