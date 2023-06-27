Українці можуть лишитися без опалення

Звернення від муніципалітетів щодо підготовки підприємств теплопостачання до опалювального сезону зростає. Існує ймовірність, що деякі українці залишаться без тепла взимку.

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Відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги, збитки внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання тощо, - все це унеможливлює підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону 2023/2024 та ставить під загрозу його проходження в цілому,

– йдеться у повідомленні Асоціації.

До Уряду звернулося 36 селищних та міських рад, де проживає понад 5 мільйонів українців. Серед них є такі обласні центри:

Вінниця;

Житомир;

Луцьк;

Львів;

Тернопіль;

Хмельницький;

Чернігів;

Запоріжжя;

Суми.

Асоціація міст України неодноразово зверталася до Уряду щодо необхідності якнайшвидшого розв'язання цієї проблеми. Від рішення Кабінету Міністрів України залежить зараз, чи забезпечить прийняття Парламентом Проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення,

– доповнили в Асоціації.

На компенсацію тарифів та вчасну підготовку до опалювального сезону потрібно щонайменше 36 мільярдів гривень.

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