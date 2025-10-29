Еще одна область Украины начинает отопительный сезон: где уже появилось тепло
- Закарпатье начало отопительный сезон, все 64 общины определили даты запуска тепла.
- 492 котельных работают на древесине; 21 на электроотоплении; область имеет 163 автономных источника питания для обеспечения отопления.
Официальный старт отопительного сезона в Украине начали 28 октября. Закарпатье готово к зиме и имеет оборудование на случай отключения света.
Что известно об отопительном сезоне на Закарпатье?
Коммунальные хозяйства и учреждения Закарпатья готовы к работе в осенне-зимний период на 100%, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.
По его словам, все 64 общины определились с датой запуска тепла в коммунальные учреждения. Быстрее всего тепло появилось в горных общинах Ужгородского, Хустского, Тячевского, Раховского районов, поскольку там низкие температурные режимы зафиксировали раньше, чем в низменных.
На Закарпатье 492 котельные коммунальных учреждений работают на сжигании древесины, еще 21 – на электроотоплении. Город Рахов централизованно обогревает 19 многоквартирных домов и 27 бюджетных учреждений. В случае отключений света область сможет продолжить подавать отопление.
- Есть 163 единицы автономных источников питания общей мощностью 11 мегаватт;
- бесперебойную работу медицинских учреждений будут гарантировать 138 генераторов.
Напомним, что по состоянию на 28 октября, 13 областей Украины частично подключены к отоплению, что охватывает более 55% объектов социальной сферы, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Среди них:
- более 5 тысяч детских садов;
- почти 6 тысяч учебных заведений;
- более 2 тысяч – учреждений здравоохранения.
Что известно о запасах газа и отопительном сезоне в Украине?
Отопительный сезон в Украине начался 28 октября. Более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 километров тепловых сетей, проведены ремонтные работы, , сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров.
Украина накопила 13,2 миллиарда кубов газа, но из-за российских атак требует дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона. Нафтогазу нужно еще 1,9 миллиарда евро для импорта газа, часть из которых планируют привлечь через внутренние резервы и международную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в энергетике сложная из-за российских обстрелов, и нужны средства противовоздушной обороны и международная помощь. Украина ведет переговоры с Германией и Италией по поставкам электрооборудования, а также работает над импортом газа, найдя 70% необходимых средств для этого процесса.