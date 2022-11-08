И до Львова дошла очередь: когда львовяне получат тепло в доме

Во Львове 7 ноября было подано тепло для бюджетных учреждений. Когда ждать отопительного сезона для самих горожан, читайте в тексте.

Когда львовяне получат тепло в домах

Как рассказывает во время брифинга Александр Одинец, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, передает 24 канал, отопительный сезон для горожан планово начнется 14 ноября.

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Мы мониторим температуру в городе, получаем данные от гидрометеоцентра, а также мониторим количество жалоб на горячей линии. Однако напоминаем, что сейчас мы живем в особенное время, когда нам нужно с пониманием отнестись к тому, что ресурс тепла нужно экономить. Подача отопления в дома львовян начнется со следующего понедельника (14 ноября),

– отмечает Александр Одинец.

Как отметил директор департамента, наработанный механизм за все годы позволяет подать тепло до двух суток.

, что дата отопительного сезона будет зависеть от температуры. Внешние обстоятельства мониторятся каждый день, если нужно будет принимать решение, чтобы отопление включено раньше, это будет выполнено.

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Отопительные сезоны по городам Украины

Напомним, в Киеве отопительный сезон для жителей начался еще 20 октября. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко.

В Ровно и Тернополе отопительный сезон начался 4 ноября. Однако мэр Ровно Александр Третяк добавил, что некоторые дома еще не включают в себя отопление с целью экономии.

Денис Шмигаль сообщил, что в Украине подключили к теплу уже почти половину объектов, на сегодняшний день подключено к теплу 45,6% объектов по всей Украине. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

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Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;

Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;

Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;

Установите генератор по возможности;

Пригодится газовый обогреватель;

Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.

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