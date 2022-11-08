Коли львів'яни отримають тепло в домівках

Як розповідає під час брифінгу Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, передає 24 канал, опалювальний сезон для містян планово розпочнеться 14 листопада.

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Ми моніторимо температуру у місті, отримуємо дані від гідрометеоцентру, також моніторимо кількість скарг на гарячій лінії. Проте нагадуємо, що зараз ми живемо в особливий час, коли нам потрібно з розумінням поставитись до того, що ресурс тепла потрібно економити. Подача опалення у домівки львів'ян розпочнеться з наступного понеділка (14 листопада),

– зазначає Олександр Одинець.

Як зазначив директор департаменту, напрацьований механізм за усі роки дозволяє подати тепло до двох діб.

Важливо, що дата опалювального сезону залежатиме від температури. Зовнішні обставини моніторяться щодня, якщо потрібно буде приймати рішення, щоб опалення увімкнули раніше, це буде виконано.

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Опалювальні сезони по містах України

Нагадуємо, у Києві опалювальний сезон для жителів розпочався ще 20 жовтня. Про це розповів міський голова Віталій Кличко.

У Рівному та Тернополі опалювальний сезон розпочався 4 листопада. Проте мер Рівного Олександр Третяк додав, що деякі будинки ще не вмикають опалення з метою економії.

Денис Шмигаль повідомив, що в Україні під'єднали до тепла уже майже половину об'єктів, На сьогодні підключено до тепла 45,6% об’єктів по всій Україні. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях.

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Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;

Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;

Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;

Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;

Встановіть генератор за можливості;

Стане у пригоді газовий обігрівач;

Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше.

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