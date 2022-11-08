Когда львовяне получат тепло в домах

Как рассказывает во время брифинга Александр Одинец, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, передает 24 канал, отопительный сезон для горожан планово начнется 14 ноября.

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Мы мониторим температуру в городе, получаем данные от гидрометеоцентра, а также мониторим количество жалоб на горячей линии. Однако напоминаем, что сейчас мы живем в особенное время, когда нам нужно с пониманием отнестись к тому, что ресурс тепла нужно экономить. Подача отопления в дома львовян начнется со следующего понедельника (14 ноября),

– отмечает Александр Одинец.

Как отметил директор департамента, наработанный механизм за все годы позволяет подать тепло до двух суток.

Важно, что дата отопительного сезона будет зависеть от температуры. Внешние обстоятельства мониторятся каждый день, если нужно будет принимать решение, чтобы отопление включено раньше, это будет выполнено.

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Отопительные сезоны по городам Украины

Напомним, в Киеве отопительный сезон для жителей начался еще 20 октября. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко.

В Ровно и Тернополе отопительный сезон начался 4 ноября. Однако мэр Ровно Александр Третяк добавил, что некоторые дома еще не включают в себя отопление с целью экономии.

Денис Шмигаль сообщил, что в Украине подключили к теплу уже почти половину объектов, на сегодняшний день подключено к теплу 45,6% объектов по всей Украине. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

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Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;

Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;

Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;

Установите генератор по возможности;

Пригодится газовый обогреватель;

Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.

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