Когда львовяне получат тепло в домах
Как рассказывает во время брифинга Александр Одинец, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, передает 24 канал, отопительный сезон для горожан планово начнется 14 ноября.
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Мы мониторим температуру в городе, получаем данные от гидрометеоцентра, а также мониторим количество жалоб на горячей линии. Однако напоминаем, что сейчас мы живем в особенное время, когда нам нужно с пониманием отнестись к тому, что ресурс тепла нужно экономить. Подача отопления в дома львовян начнется со следующего понедельника (14 ноября),
– отмечает Александр Одинец.
Как отметил директор департамента, наработанный механизм за все годы позволяет подать тепло до двух суток.
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Отопительные сезоны по городам Украины
- Напомним, в Киеве отопительный сезон для жителей начался еще 20 октября. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко.
- В Ровно и Тернополе отопительный сезон начался 4 ноября. Однако мэр Ровно Александр Третяк добавил, что некоторые дома еще не включают в себя отопление с целью экономии.
- Денис Шмигаль сообщил, что в Украине подключили к теплу уже почти половину объектов, на сегодняшний день подключено к теплу 45,6% объектов по всей Украине. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.
Как пройти зиму в тепле: советы для населения
- Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
- Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;
- Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;
- Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;
- Установите генератор по возможности;
- Пригодится газовый обогреватель;
- Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.
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