Украина снова получит электрогенераторы: Евросоюз готовит новую партию

Евросоюз передаст Украине сотни электрогенераторов для питания критической инфраструктуры В первую очередь это больницы.

Свет будет

В своем твиттере президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз передаст Украине еще 900 электрогенераторов.

Читайте также Отключение света в Украине 22 декабря: графики и перечень городов

Их, в частности, будут использовать для питания больниц. Также Украина получит миллионы светосберегающих лампочек.

Мы с вами. Свет будет,

– добавила фон дер Ляен.

что Россия продолжает атаковать украинские энергосистему

. В результате в стране значительный дефицит электроэнергии, сообщают "Укрэнерго".

Украина на генераторах

В Украине уже завезли свыше 500 тысяч генераторов. Из них на льготных условиях с применением нулевой пошлины – 239, 9 тысяч.

Приобрели юридические лица – 92% импортных генераторов,

Физические – всего 8%.

В Украину разрешили ввозить генераторы и Starlink без пошлины и НДС. Однако владельцы бизнеса должны платить экологический налог на использование генератора, когда предприятие использует более 200 тонн горючего в год для его работы.

К теме Как правильно предпринимателю выбрать генератор

Где самая тяжелая ситуация со светом

В "Укрэнерго" объяснили, что по состоянию на 22 декабря в энергосистеме имеется значительный дефицит мощности. Кроме того, известно, что:

работают все виды поколения;

к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности;

однако есть определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, возникшие из-за повреждений магистральных сетей систематическими атаками ракет и дронов.

Самая сложная ситуация сложилась