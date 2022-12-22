Украина снова получит электрогенераторы: Евросоюз готовит новую партию
Источник:Урсула фон дер Ляен
Евросоюз передаст Украине сотни электрогенераторов для питания критической инфраструктуры В первую очередь это больницы.
Свет будет
В своем твиттере президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз передаст Украине еще 900 электрогенераторов.
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Их, в частности, будут использовать для питания больниц. Также Украина получит миллионы светосберегающих лампочек.
Мы с вами. Свет будет,
– добавила фон дер Ляен.
Украина на генераторах
В Украине уже завезли свыше 500 тысяч генераторов. Из них на льготных условиях с применением нулевой пошлины – 239, 9 тысяч.
- Приобрели юридические лица – 92% импортных генераторов,
- Физические – всего 8%.
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В "Укрэнерго" объяснили, что по состоянию на 22 декабря в энергосистеме имеется значительный дефицит мощности. Кроме того, известно, что:
- работают все виды поколения;
- к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности;
- однако есть определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, возникшие из-за повреждений магистральных сетей систематическими атаками ракет и дронов.