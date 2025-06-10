Что нужно, чтобы получить пакет малыша

Чтобы получить пакет малыша, лицо должно обратиться в ответственные органы. Сделать это можно лично, через законного представителя или отправить документы по почте.

Как получить пакет малыша

Чтобы получить этот пакет, нужно подать специальное заявление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дия.

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Также в некоторых случаях необходимо приложить следующие документы:

при необходимости – копия свидетельства о рождении ребенка;

если есть, то справка о статусе ВПЛ;

если рождение ребенка происходило за пределами медицинского учреждения, соответствующая справка.

Кто имеет право на получение такой помощи:

мать;

отец;

опекуны;

приемные родители;

родители-воспитатели и тому подобное.

Обратите внимание! Заявление на пакет малыша должно подаваться не позднее чем через 30 календарных дней с момента рождения малыша.

В случае рождения ребенка за пределами Украины натуральная помощь "пакет малыша" выдается на основании заявления и копии свидетельства о рождении ребенка, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины,

– говорится в сообщении Дии.

Если этого документа нет, подойдет копия удостоверения о рождении ребенка, которую выдал компетентный орган страны пребывания. В то же время он должен соответствовать следующим требованиям;

быть заверенным нотариально;

переведенным на украинский язык.

Также подать заявку на получение пакета малыша можно онлайн – через портал Дия.

Важно! Вместо пакета малыша можно выбрать денежную помощь. По состоянию на 1 апреля 2025, ее размер составляет 7 689 гривен.