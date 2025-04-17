Пасха в Украине и за рубежом: где украинцам накрыть стол дороже всего

Уже 3-й год украинцы, которые выехали из Украины из-за полномасштабной войны, празднуют Пасху не дома. Впрочем, в этом году дата празднования воскресения Христова по римско-католическому и православному обрядам совпали. В то же время продуктовая корзина в каждой стране отличается, а потому где-то украинцы потратят больше, а где-то меньше.

Во сколько обойдется пасхальная корзина за рубежом

24 Канал проанализировал цены в странах, где больше всего украинских беженцев, с помощью сайта Numbeo, чтобы выяснить, во сколько обойдется накрыть стол на нынешний праздник.

К теме От бюджетных до роскошных вариантов: какие цены на паски к Пасхе

Где в Европе больше всего украинцев Как сообщают в Как сообщают в Eurostat , по состоянию на январь 2025 года в странах Евросоюза находятся почти 4,3 миллиона граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за российской агрессии. Больше всего беженцев из Украины приняли Германия, Польша и Чехия.

Справка. Для сравнения можно взять данные о ценах на типичные продукты пасхальной корзины, которые оказываются на праздничном столе в Пасху: яйца, мясо, вино и овощи с фруктами.

Дорогие ли продукты в Германии

Если сравнивать стоимость продуктов в Украине с аналогичными в Германии, то накрыть пасхальный стол здесь окажется намного дороже:

Дороже всего для немцев обойдется куриное филе, которое стоит 12,27 евро за килограмм. Далее в списке самых дорогих продуктов идет вино среднего класса, которое будет стоить уже 5 евро за бутылку. А за 12 яиц надо будет отдать 3,33 евро.

За кило помидоров – 4,19 евро, за кило лука – 1,40 евро, за головку салата – 1,63 евро. В то же время картофель будет стоить дешевле – 1,37 евро за килограмм.

Бананы обойдутся в 1,58 евро за килограмм, апельсины – 1,98 евро за килограмм.

В общем продуктовая корзина обойдется в 32,75 евро, что по курсу НБУ по состоянию на 17 апреля составляет 1533,35 евро.

Цены в Польше

За 12 штук яиц в Польше надо отдать где-то 2,88 евро, что дешевле, чем в Германии, но дороже, чем в Украине.

Самыми дорогими продуктами на столе уже традиционно будет мясо и вино: за кило куриного филе придется отдать 5,65 евро, а за бутылку вина среднего класса – 5,82 евро.

Среди овощей дорого могут обойтись помидоры, которые стоят 2,53 евро за килограмм. Головка салата обойдется в 1,13 евро.

А вот лук и картофель выйдут самыми дешевыми – 0,99 евро и 0,82 евро за килограмм соответственно.

Бананы будут стоить за кило 1,51 евро, апельсины – 1,57 евро.

Для поляков все продукты обойдутся в сумму почти 23 евро, что составляет 1 072,17 гривны.

Какая стоимость продуктов в Чехии

Для того чтобы запечь куриное филе на праздничный стол, чехам придется заплатить 7,86 евро за килограмм мяса. А за 12 штук яиц – 2,68 евро.

В то же время бутылка вина обойдется в 5,98 евро.

Килограмм помидоров будет стоить 2,93 евро, лук – 0,98 евро, картофель – 1,18 евро, а головка салата – в 1,26 евро.

Фрукты обойдутся немного дороже, чем овощи: бананы – по 1,53 евро за кило, апельсины – по 1,88 евро за кило.

Таким образом, общая сумма за все продукты составит 26,28 евро, что немного дороже, чем в Польше. В то же время в гривнах это составит 1230,42 гривны.

Самое экономное – в Украине

Если говорить о базовом наборе продуктов, то в Украине все это стоит относительно недорого по сравнению с другими странами Европы:

Самым дорогим продуктом к столу станет бутылка вина, которая стоит где-то 4,26 евро, или 199 гривен.

В то же время за 12 яиц, которые являются одним из главных атрибутов Пасхи, придется отдать 1,48 евро, или 69,29 гривны. А кило куриного филе будет стоить 3,56 евро (где-то 166,67 гривны).

Фрукты, такие как бананы и апельсины, которые часто кладут в пасхальную корзину, будут стоить около 1,35 – 1,43 евро, то есть 63 – 67 гривен за кило.

Ингредиенты для легкого весеннего салата: помидоры будут стоить за килограмм 1,88 евро (88 гривен), кило лука – 0,52 евро (24,34 гривны), а головка салата – 1,11 евро (51,97 гривны).

В то же время картофель обойдется в 0,55 евро за килограмм (25,75 гривны).

Для украинцев, которые будут праздновать Пасху дома, базовая продуктовая корзина обойдется дешевле, чем в других странах, – в сумму 16,14 евро, то есть где-то в 755 гривен.

Важно! При оценке стоимости продуктов к столу стоит учитывать не только цены, но и среднюю зарплату по стране. Таким образом, продуктовый базовый набор в Германии или Чехии может казаться дорогим в пересчете на гривны, однако если сопоставить его с местными доходами, то это может быть менее ощутимо, чем для украинцев в Украине.