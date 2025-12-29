Новые суммы пенсий по инвалидности 2026: какие условия и сколько можно получать

Соответствующее количество стажа нужно не только для начисления пенсии по возрасту, но и по инвалидности. Размер этого вида выплат увеличится с 1 января 2025 года, потому что возрастет один из важных показателей для расчета пенсии.

Кто может оформить пенсию по инвалидности?

Пенсия по инвалидности – это государственная выплата, которая назначается лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Если инвалидность возникла в детском возрасте, назначается пенсия по инвалидности с детства, независимо от страхового стажа. Если же нарушение трудоспособности наступило вследствие хронической или острой болезни, речь идет о пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания.

В таком случае пенсии назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена). Если же стажа нет, назначается социальная пенсия по инвалидности, размер которой обычно ниже.





Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

Какие размеры пенсий по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы.

В 2024 году были такие минимальные пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Однако в 2026 году один из показателей изменится, поэтому пенсии вырастут. Речь идет о размере прожиточного минимума.

Размер этой выплаты для нетрудоспособных лиц составит 2 595 гривен, поэтому минимальная пенсия по инвалидности не может быть меньше этого показателя.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?