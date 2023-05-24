Как не допустить истечения срока действия пенсионной карты

Как рассказали в Пенсионном фонде, истечение срока действия пенсионной банковской карты приведет к тому, что ее владелец не сможет получить пенсию вовремя. Чтобы этого избежать, нужно, прежде всего, выяснить, обеспечивает ли ваш банк автоматическое продление срока действия карт во время военного положения.

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Это можно сделать, позвонив по горячей линии банка.

Другой способ – найти необходимую информацию на сайте учреждения.

Обратите внимание! Обычно банковские учреждения сами предупреждают об этом смс-сообщением или через интернет-банкинг.

Как действовать, если карта заблокирована

Как сообщила ранее заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак, банковские карточки, на которые украинцы получают пенсии, могут быть заблокированы. Чаще это происходит, если пенсионер не использует карту в течение как минимум 6 месяцев.

Другая возможная причина – истечение срока действия карты. В таком случае пенсионеру следует обратиться в отделение банка для ее перевыпуска.

Важно! При блокировке карты, пенсия все равно будет поступать на счет. Однако использовать эти деньги можно будет только после получения новой карты.

Кому могут повысить пенсии летом

Тем временем в июне 1 000 гривен доплатят украинцам, которые в этот момент будут соответствовать двум условиям. В частности:

размер пенсий которых составляет 5 842 гривны;

вышедшие на пенсию, имея 35 лет страхового стажа.

При этом коэффициент в формуле расчета также увеличен. В настоящее время он составляет 0,37 – вместо прежнего 0,35.