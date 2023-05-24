Як не допустити закінчення терміну дії пенсійної картки

Як розповіли в Пенсійному фонді, закінчення терміну дії пенсійної банківської картки призведе до того, що її власник не зможе отримати пенсію вчасно. Аби цього уникнути, треба, перш за все, з'ясувати, чи забезпечує ваш банк автоматичне продовження терміну дії карт під час воєнного стану.

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Це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію банку.

Інший спосіб – знайти необхідну інформацію на сайті установи.

Зверніть увагу! Зазвичай банківські установи самі попереджають про це смс-повідомленням або через інтернет-банкінг.

Як діяти, якщо карта заблокована

Як повідомила раніше заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак, банківські картки, на які українці одержують пенсії, можуть бути заблоковані. Найчастіше це відбувається, якщо пенсіонер не використовує карту протягом щонайменш, 6 місяців.

Інша можлива причина – закінчення терміну дії карти. В такому разі пенсіонеру слід звернутися до відділення банку для її перевипуску.

Важливо! При блокуванні карти, пенсія все одно надходитиме на рахунок. Однак використати ці гроші можна буде лише після отримання нової картки.

Кому можуть підвищити пенсії влітку

Тим часом у червні 1 000 гривень доплатять українцям, які на цей момент відповідатимуть двом умовам. Зокрема:

розмір пенсій яких складає 5 842 гривні;

які вийшли на пенсію, маючи 35 років страхового стажу.

При цьому коефіцієнт у формулі розрахунку також збільшений. Нині він складає 0,37 – замість колишнього 0,35.