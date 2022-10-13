Пенсия вырастет

С 1 декабря прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, будет составлять 2 093 гривен.

Минимальная пенсия равна одному прожиточному минимуму – 2093 гривен.

А вот максимальная составляет десять минимумов – 20 930 гривен.

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Для каких еще категорий пенсия вырастет

Также к прожиточному минимуму привязан и размер пенсионных надбавок для некоторых категорий населения.

доплата за сверхнормативный стаж (для неработающих пенсионеров),

пенсии за особые заслуги перед Украиной,

минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий,

повышение ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований,

государственная адресная помощь по уходу лицам с инвалидностью в результате войны и надбавку, на иждивенцев "военным" пенсионерам,

минимальные пенсионные выплаты шахтерам.

Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров

Напомним, что в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и не работают, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.

Минимальная пенсия в размере 2 500 гривен будет для неработающих пенсионеров в возрасте от 60 до 70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин).

Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, минимальная пенсия с 1 декабря будет устанавливаться пропорционально страховому стажу, учитывая размер 2 500 гривен.

В каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь страховой стаж не менее 30 лет. В этом году минимальным порогом 29 лет.

В 63 года смогут выйти на пенсию люди со стажем 20 лет.

А в 65 лет, чтобы выйти на пенсию, достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

Справка:

Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Интересно! После того как НБУ поднял официальный курс доллара до 36,6 гривны, средняя пенсия в Украине составляет 121 доллар.

Индексация социальных выплат с 1 декабря

Прожиточный минимум – 2 589 гривен.

Выплаты на детей (до 6 лет) – 2 272 гривен.

Выплаты на детей (до 18 лет) – 2 833 гривен.

Выплаты трудоспособным лицам – 2 684 гривен.

По потере трудоспособности – 2 093 гривен.

Так что с 1 декабря изменятся не только пенсии для ряда категорий, но и размер алиментов на детей, выплаты на ребенка, пособие по безработице и так далее.

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