На сколько поднимут пенсии и кому именно: все, что нужно знать об индексации с 1 марта

Во время мартовской индексации украинские пенсии увеличатся на 20%. Следовательно, в среднем можно получить доплаты от 400 до 700 гривен в зависимости от категории пенсионеров. Однако до сих пор не ясно, кто же все-таки сможет получить повышение. Кто и на сколько получит индексацию, узнавал 24 Канал.

Индексация в марте: кого будет касаться

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что по закону Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной,

– добавил он.

Ранее отмечалось, что проиндексируют пенсии, которые получают:

по возрасту;

инвалидности;

потере кормильца;

за выслугу лет;

страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Получат ли повышение военнослужащие и другие категории

что индексация в марте коснется только основы пенсии, то есть без учета каких-либо других доплат. Кроме того, чем больше у вас пенсия, тем больше будет перерасчет. И наоборот, чем меньше пенсия – тем меньше перерасчет.

В марте не должны получить повышение военные пенсионеры, получающие научную пенсию и пенсионеры-госслужащие. По словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, эти выплаты должны были проиндексировать уже после окончания военного положения.

Однако несколько дней назад в эфире телемарафона министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заверила, что индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров, в том числе военных.

Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, "дотягивания" выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также,

– добавила она.

Как рассказал 24 Каналу Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, в последнее время поступает противоречивая информация из правительственных источников по этой ситуации.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Лишь несколько дней назад первый заместитель Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк говорил, что пока под вопросом повышение пенсий военным, ученым и госслужащим. А в первую очередь проиндексируют наиболее малообеспеченные категории.

Вспомните, что недавно индексация должна была состояться на уровне 5%, однако на сегодняшний день этот уровень подняли уже до 20%. Однако, по словам эксперта, если руководствоваться законом "Об общеобязательном пенсионном страховании", то повышение должно быть не на 20%, а на 24%. Ведь, если рассчитывать по формуле, именно такой процент выходит в конечном итоге, учитывая инфляцию в стране.

Какими будут суммы повышения

Обратите внимание, что общая сумма пенсий у большинства пенсионеров увеличится менее чем на 20%. А расчет в целом будет такой:

По рассказам Павловского, наиболее "привилегированной" группой пенсионеров в Украине остаются бывшие судьи. Только в прошлом году их пенсии выросли на 7000 гривен.

А в этом году их пенсия будет составлять не менее 95 тысяч гривен. Сравнивая среднестатическую пенсию обычного украинца и пенсию бывшего судьи, разница просто существенная,

– добавляет он.

Размер пенсии в Украине

По состоянию на 2023 год минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен.

Пенсии по инвалидности:

Пенсии по инвалидности рассчитываются в соответствии с возрастом, группой и страховым стажем человека. У каждого она индивидуальна.

Следовательно, согласно постановлению Кабинета Министров от 16 февраля 2022 года, общий размер пенсии по инвалидности со всеми надбавками не может быть ниже:

2 300 гривен – у лиц с инвалидностью I группы;

2 100 гривен – у лиц с инвалидностью II – III группы, которые не работают.

За выслугу лет:

Минимальная пенсионная выплата для лиц с полным стажем (у женщин – от 30 лет, у мужчин – от 35) – 2500 гривен;

Минимальная пенсионная выплата для лиц старше 70 лет с полным стажем – 3 000 гривен.

Потеря кормильца:

Общий размер пенсии военнослужащих не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть 4 395,30 гривны.

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца – 4186 гривен;

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Какие есть надбавки к пенсии

Доплата по возрасту:

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и более – ежемесячная компенсационная выплата в размере до 579 гривен;

Пенсионеры, которым исполнилось от 75 до 80 лет, – прибавка до 456 гривен в месяц.

Пенсионеры 70-летнего возраста – 300 гривен доплаты.

За сверхнормативный​ стаж:

Если у вас есть сверхнормативный стаж, то вы дополнительно можете получать на 1% больше пенсии за каждый полный год работы.

Сверхнормативным стажем для вышедших на пенсию до 1 октября 2022 года считается более 20 лет для женщин и 25 для мужчин. А для вышедших на пенсию после 2011 года сверхнормативным считается стаж более 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Те же, кто имеет более 35 лет сверхнормативного стажа, могут получать 35% доплаты. Этот процент исчисляется от прожиточного минимума в 2093 гривен.

Прибавка за содержание детей:

Если пенсионер не работает и содержит ребенка до 18 лет, то размер доплаты составляет 150 гривен вплоть до достижения ребенком совершеннолетия.

Прибавка за донорство:

Для того, чтобы получить почетный статус донора крови в Украине, нужно сдать бесплатно 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы или 40 разовых максимальных допустимых доз крови.

Следовательно, те пенсионеры, которые имеют такой статус, ежемесячно дополнительно будут получать 10% от прожиточного минимума – это более 200 гривен.

Выход на пенсию и покупка стажа

Чтобы получить пенсию в Украине, нужно накопить достаточный размер страхового стажа. С 2023 года минимальный размер составляет 30 лет для тех, кому исполнилось 60 лет.

Те же, у кого не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года. Но только при наличии стажа не менее 20 лет.

Страховой стаж от 15 до 20 лет – выход на пенсию в 65 лет.

Менее 15 лет стажа – по достижению 65 лет вместо пенсии можно получить социальную помощь от государства.

Для военнослужащих выход на пенсию проходит в возрасте:

Мужчины, а именно кадровые военные, имеющие статус участника боевых действий, могут уходить на пенсию в 55 лет;

Женщины – в 50 лет;

В то же время для досрочного ухода на пенсию мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам – 20 лет.

Страховой стаж напрямую зависит от минимального размера единого социального взноса, привязанного к минимальной зарплате. С октября 2022 года минималка составляет 6 700 гривен, соответственно ЕСВ – 1 474 гривен.

Для расчета стоимости страхового стажа размер ЕСВ умножают на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев. За один год коэффициент – 2, за два года – 1,8, а за три – 1,6 и т.д.

Если вам не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, его можно докупить. Но есть один аспект: если данные о вас отсутствуют в информационной базе системы персонифицированного учета, то докупить стаж не получится.

Выходит, что минимальный размер взноса за 1 месяц составляет 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября. То есть за год сумма составит 34320 гривен или 35376 гривен соответственно.