Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Пенсия или зарплата: некоторые пенсионеры должны выбрать, что будут получать
6 января, 07:00
3

Пенсия или зарплата: некоторые пенсионеры должны выбрать, что будут получать

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет, должны выбирать между пенсией и зарплатой, если продолжают работать на тех же должностях.
  • Пенсия за выслугу лет рассчитывается индивидуально и зависит от профессии, продолжительности стажа и размера зарплаты.

Большинство работающих украинцев могут получать и пенсию, и зарплату, однако для некоторых граждан есть исключения. В отдельных случаях они не могут продолжать работать на своей должности и рассчитывать на пенсию.

Когда надо выбирать между пенсией и зарплатой?

Основное исключение касается пенсий за выслугу лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Записи в трудовой могут не учесть в стаж: Верховный Суд принял важное решение

Граждане, которые получают этот вид пенсии, не могут сочетать ее с заработком, если продолжают работать на тех же должностях, которые сначала давали им право на досрочную пенсию.

В таких случаях они должны выбрать между зарплатой и пенсией. Это могут быть:

  • артисты;
  • медики;
  • работники образования;
  • военные;
  • работники прокуратуры;
  • полицейские;
  • работники авиации;
  • спортсмены и другие.

Какую сумму получают на пенсии за выслугу лет?

Сумма пенсии за выслугу лет в Украине индивидуальная, зависит от профессии (военные, полицейские, учителя, врачи), продолжительности стажа и размера зарплаты:

  • Для военных, полицейских, прокуроров: от 50% до 70% от денежного обеспечения (оклада, надбавок), с повышением на 1-3% за каждый год стажа сверх минимального (20 – 25 лет).
  • Для других категорий: рассчитывается по формуле ПФУ. Она учитывает индивидуальный коэффициент заработка учителя, продолжительность его стажа, а также среднюю заработную плату в стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?

  • Основной вид пенсионных выплат в Украине – пенсия по возрасту. В 2026 году для выхода на пенсию в Украине нужна минимальная продолжительность страхового стажа: 33 года для 60-летних, 23 года для 63-летних, и 15 лет для 65-летних.

  • Второе – пенсия по потере кормильца, назначаемая нетрудоспособным членам семьи при условии достаточного страхового стажа кормильца на день смерти. Размер пенсии зависит от количества лиц, которые на нее претендуют: одному члену семьи – 50%, двум и более – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца.

  • Третий вид выплат – пенсия по инвалидности. Она назначается в соответствии с группой инвалидности (I, II или III) и процента от пенсии по возрасту, с учетом страхового стажа.