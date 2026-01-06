Пенсия или зарплата: некоторые пенсионеры должны выбрать, что будут получать

Большинство работающих украинцев могут получать и пенсию, и зарплату, однако для некоторых граждан есть исключения. В отдельных случаях они не могут продолжать работать на своей должности и рассчитывать на пенсию.

Когда надо выбирать между пенсией и зарплатой?

Основное исключение касается пенсий за выслугу лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Граждане, которые получают этот вид пенсии, не могут сочетать ее с заработком, если продолжают работать на тех же должностях, которые сначала давали им право на досрочную пенсию.

В таких случаях они должны выбрать между зарплатой и пенсией. Это могут быть:

артисты;

медики;

работники образования;

военные;

работники прокуратуры;

полицейские;

работники авиации;

спортсмены и другие.

Какую сумму получают на пенсии за выслугу лет?

Сумма пенсии за выслугу лет в Украине индивидуальная, зависит от профессии (военные, полицейские, учителя, врачи), продолжительности стажа и размера зарплаты:

Для военных, полицейских, прокуроров: от 50% до 70% от денежного обеспечения (оклада, надбавок), с повышением на 1-3% за каждый год стажа сверх минимального (20 – 25 лет).

от 50% до 70% от денежного обеспечения (оклада, надбавок), с повышением на 1-3% за каждый год стажа сверх минимального (20 – 25 лет). Для других категорий: рассчитывается по формуле ПФУ. Она учитывает индивидуальный коэффициент заработка учителя, продолжительность его стажа, а также среднюю заработную плату в стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?