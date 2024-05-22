ПФУ признал ошибку
С 1 марта было анонсировано правительством об индексации пенсий на минимум 100 грн. Однако, из-за особенностей методик расчета, некоторые пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2020 году, не получили увеличение своих выплат.
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ПФУ признал, что в некоторых случаях, несмотря на индексацию пенсий, произошло одновременное снижение индексационных надбавок, назначенных в предыдущие годы, что аннулировало эффект от повышения.
Пока неизвестно, будут ли перерасчеты осуществлены задним числом для всех пострадавших, или только для тех, кто обращался с жалобами. Также остается открытым вопрос, как в будущем избежать подобных ошибок в расчетах.
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам
С 1 апреля в Украине планировался перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжали работать и приобрели дополнительный стаж.
Однако перерасчет будет осуществлен с задержкой, поскольку в ПФУ ждут информацию об уплате Единого социального взноса за первый квартал 2024 года от Фонда государственного социального страхования.