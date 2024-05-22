ПФУ признал ошибку

С 1 марта было анонсировано правительством об индексации пенсий на минимум 100 грн. Однако, из-за особенностей методик расчета, некоторые пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2020 году, не получили увеличение своих выплат.

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ПФУ признал, что в некоторых случаях, несмотря на индексацию пенсий, произошло одновременное снижение индексационных надбавок, назначенных в предыдущие годы, что аннулировало эффект от повышения.

Важно! Отвечая на жалобы пенсионеров, Пенсионный фонд согласился осуществить коррективы в выплатах, начиная с марта.

Пока неизвестно, будут ли перерасчеты осуществлены задним числом для всех пострадавших, или только для тех, кто обращался с жалобами. Также остается открытым вопрос, как в будущем избежать подобных ошибок в расчетах.

Обратите внимание! Во время проверок было выявлено, что Пенсионный фонд необоснованно занижал размер средней заработной платы по стране, которая использовалась для перерасчета пенсий в предыдущие годы. Это стало причиной отдельных жалоб со стороны пенсионеров.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 апреля в Украине планировался перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжали работать и приобрели дополнительный стаж.

Однако перерасчет будет осуществлен с задержкой, поскольку в ПФУ ждут информацию об уплате Единого социального взноса за первый квартал 2024 года от Фонда государственного социального страхования.

Заметьте! Те пенсионеры, которым будет осуществлен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплаты за предыдущие месяцы уже в июне. За каждый год работы сверх установленного стажа будет начисляться дополнительная сумма в размере 23,61 гривны. Размер повышения пенсии будет рассчитан индивидуально, зависимости от продолжительности работы каждого человека.