ПФУ визнав помилку
З 1 березня було анонсовано урядом про індексацію пенсій на мінімум 100 грн. Однак, через особливості методик розрахунку, деякі пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2020 році, не отримали збільшення своїх виплат.
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ПФУ визнав, що в деяких випадках, попри індексацію пенсій, відбулося одночасне зниження індексаційних надбавок, призначених у попередні роки, що анулювало ефект від підвищення.
Наразі невідомо, чи будуть перерахунки здійснені заднім числом для всіх постраждалих, чи лише для тих, хто звертався зі скаргами. Також залишається відкритим питання, як у майбутньому уникнути подібних помилок у розрахунках.
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам
З 1 квітня в Україні планувався перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжували працювати та набули додатковий стаж.
Проте перерахунок буде здійснено з затримкою, оскільки у ПФУ чекають на інформацію про сплату Єдиного соціального внеску за перший квартал 2024 року від Фонду державного соціального страхування.