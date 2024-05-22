ПФУ визнав помилку

З 1 березня було анонсовано урядом про індексацію пенсій на мінімум 100 грн. Однак, через особливості методик розрахунку, деякі пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2020 році, не отримали збільшення своїх виплат.

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ПФУ визнав, що в деяких випадках, попри індексацію пенсій, відбулося одночасне зниження індексаційних надбавок, призначених у попередні роки, що анулювало ефект від підвищення.

Важливо! Відповідаючи на скарги пенсіонерів, Пенсійний фонд погодився здійснити корективи у виплатах, починаючи з березня.

Наразі невідомо, чи будуть перерахунки здійснені заднім числом для всіх постраждалих, чи лише для тих, хто звертався зі скаргами. Також залишається відкритим питання, як у майбутньому уникнути подібних помилок у розрахунках.

Зверніть увагу! Під час перевірок було виявлено, що Пенсійний фонд необґрунтовано занижував розмір середньої заробітної плати по країні, яка використовувалася для перерахунку пенсій у попередні роки. Це стало причиною окремих скарг з боку пенсіонерів.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

З 1 квітня в Україні планувався перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжували працювати та набули додатковий стаж.

Проте перерахунок буде здійснено з затримкою, оскільки у ПФУ чекають на інформацію про сплату Єдиного соціального внеску за перший квартал 2024 року від Фонду державного соціального страхування.

Зауважте! Ті пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та доплати за попередні місяці вже у червні. За кожен рік роботи понад встановлений стаж нараховуватиметься додаткова сума у розмірі 23,61 гривні. Розмір підвищення пенсії буде розрахований індивідуально, залежно від тривалості роботи кожної особи.