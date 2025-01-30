Для чего эта встреча Фицо

Вопросы, которые планируют обсудить Фицо и Йоргенсен касаются обеспечения Словакии газом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Анна-Кайса Итконен Пресс-секретарь Еврокомиссии Я могу подтвердить встречу между премьер-министром Фицо и еврокомиссаром Йоргенсеном сегодня после обеда. Они будут обсуждать энергетические вопросы и деятельность группы высокого уровня, встреча которой уже состоялась на техническом уровне.

Итконен отметила, что Фицо и Йоргенсен будут продвигаться в этих обсуждениях.

Как Еврокомиссия относится к восстановлению транзита российского газа через Украину

Представительница Еврокомиссии Паула Пиньо назвала предположение одного из европейских изданий о восстановлении транзита российского газа через Украину, как часть мирного соглашения, спекуляцией.

Паула Пиньо Руководитель коммуникационного офиса Еврокомиссии На данный момент мы не проводим никакой связи с мирными переговорами. Когда бы мы не начинали такие переговоры, они будут происходить вместе с Украиной. Поэтому мы не можем подтвердить никакой связи между этими вопросами.

Пиньо отметила, что Еврокомиссия ставит себе за цель избавить ЕС от зависимости от импорта российского топлива. В частности, эти попытки являются частью программы энергетического развития Евросоюза "RePowerEU".

Напомним! "RePowerEU" была утверждена 2 года назад. Эта программа стала ответом ЕС на попытки Кремля шантажировать Союз прерыванием поставок газа.