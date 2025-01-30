Для чого ця зустріч Фіцо

Питання, які планують обговорити Фіцо та Йоргенсен стосуються забезпечення Словаччини газом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Анна-Кайса Ітконен Речниця Єврокомісії Я можу підтвердити зустріч між прем’єр-міністром Фіцо і єврокомісаром Йоргенсеном сьогодні по обіді. Вони будуть обговорювати енергетичні питання та діяльність групи високого рівня, зустріч якої вже відбулася на технічному рівні.

Ітконен зазначила, що Фіцо та Йоргенсен будуть просуватися у цих обговореннях.

Як Єврокомісія ставиться до відновлення транзиту російського газу через Україну

Представниця Єврокомісії Паула Піньо назвала припущення одного з європейських видань про відновлення транзиту російського газу через Україну, як частину мирної угоди, спекуляцією.

Паула Піньо Керівниця комунікаційного офісу Єврокомісії На цей момент ми не проводимо жодного зв’язку з мирними переговорами. Коли б ми не розпочинали такі перемовини, вони відбуватимуться разом Україною. Тож ми не можемо підтвердити жодного зв’язку між цими питаннями.

Піньо зазначила, що Єврокомісія має на меті позбавити ЄС залежності від імпорту російського палива. Зокрема, ці намагання є частиною програми енергетичного розвитку Євросоюзу "RePowerEU".

Нагадаємо! "RePowerEU" була затверджена 2 роки тому. Ця програма стала відповіддю ЄС на намагання Кремля шантажувати Союз перериванням постачання газу.