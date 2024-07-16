Будет ли расти ВВП дальше

В разговоре с 24 Каналом эксперт Юрий Щедрин отметил, что рост украинского ВВП может значительно ухудшиться. На это влияют определенные факторы.

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Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" В 2022 году был момент, когда ВВП упало на 35%. Затем был небольшой отскок где-то в пределах до 5%. И сейчас это еще медленнее. Это нельзя назвать ростом, это скорее всего восстановление, то есть "подскок" от утраченного, но он очень медленный. И, к сожалению, прогнозы хуже и хуже. Есть факторы, которые влияют и напрямую, и опосредованно.

Аналитик объяснил природу роста ВВП. По словам эксперта, это происходит при условии наличия производства в стране и обеспечения инвестиций в эту отрасль.

К примеру, США получали немалый доход от производства в результате Второй мировой войны. Даже в Советском союзе производство росло. У нас, к сожалению, другая ситуация. Производство минимальное, а партнеры предоставляют все необходимое,

– отмечает Щедрин.

Почему еще замедлится рост ВВП

Экономист Даниил Монин в комментарии 24 Каналу отметил, что экономика Украины показала лучшую устойчивость, чем ожидалось. Однако сейчас экономический рост будет замедляться.

Даниил Монин Экономист В 2024 году украинская экономика показала рост 6,5% – это лучший результат, чем прогноз НБУ и Минэкономики. Предыдущий рост экономики в мае составил около 3,5%.

Монин отмечает, что рост экономики будет замедляться, поскольку в настоящее время для этого отсутствуют драйверы. По словам экономиста, показатель экономического роста в этом году будет в пределах диапазона 2,5 – 4%.

Обратите внимание! Монин считает, что значительное влияние на устойчивость украинской экономики имеет внешнее финансирование.