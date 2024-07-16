Чи зростатиме ВВП далі

У розмові з 24 Каналом експерт Юрій Щедрін наголосив, що зростання українського ВВП може значно погіршитись. На це впливають певні фактори.

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Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" У 2022 році був момент, коли ВВП впало на 35%. Потім був невеличкий відскок десь в межах до 5%. І зараз це ще повільніше. Це не можна назвати зростанням, це швидше за все відновлення, тобто "підскок" від втраченого, але він дуже повільний. І, на жаль, прогнози гірші та гірші. Є фактори, які впливають і напряму, і опосередковано.

Аналітик пояснив природу зростання ВВП. За словами експерта, це відбувається за умови наявності виробництва в країни та забезпечення інвестицій у цю галузь.

До прикладу, США отримували чималий дохід від виробництва внаслідок Другої світової війни. Навіть в Радянському союзі виробництво зростало. У нас, на жаль, інша ситуація. Виробництво мінімальна, а партнери надають все необхідне,

– зауважує Щедрін.

Чому ще сповільниться зростання ВВП

Економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу наголосив, що економіка України показала кращу стійкість, ніж очікувалось. Однак, зараз економічне зростання буде сповільнюватись.

Данило Монін Економіст У 2024 році українська економіка показала зростання 6,5% – це кращий результат, ніж прогноз НБУ та Мінекономіки. Попереднє зростання економіки у травні склало близько 3,5%.

Монін наголошує, що зростання економіки буде сповільнюватись, оскільки у теперішній час для цього відсутні драйвери. За словами економіста, цьогорічний показник екогномічного росту буде в межах діапазону 2,5 – 4%.

Зверніть увагу! Монін вважає, що значний вплив на стійкість української економіки має зовнішнє фінансування.