США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT
- США могут рассмотреть повторное подключение России к системе SWIFT.
- Требования России по прекращению огня в Украине находятся на рассмотрении, и позиция США по этим предложениям пока неизвестна.
США могут рассмотреть повторное подключение России к международной банковской системе SWIFT. Однако, это будет происходить только при определенных условиях.
При каких условиях США допустит Россию к SWIFT
Министр финансов США Скот Бессент заявил, что подключение российских банков к SWIFT будет зависеть в первую очередь от действий Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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К тому же по словам Бессента именно от позиции российского правительства будет зависеть дальнейшее введение санкций.
От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах.
Министр финансов США также акцентировал на том, что требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Украине сейчас находятся на рассмотрении. Поддерживает ли американское правительство российские предложения, пока неизвестно.