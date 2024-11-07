Украинцы купили валюту

Это связано с увеличением покупки наличной валюты до 2,5 миллиарда долларов (на 319 миллионов долларов). А вот продажа выросла лишь на 42,2 миллиона долларов – до 1,3 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В октябре покупка безналичной иностранной валюты выросла на 26,3 миллиона долларов, достигнув 420,2 миллиона долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, продажи также выросли, увеличившись на 5,6 миллиона долларов до 299,3 миллиона долларов.

За первые десять месяцев этого года домохозяйства осуществили чистую покупку иностранной валюты на общую сумму 9,63 миллиарда долларов, что значительно больше по сравнению с 3,14 миллиарда долларов за аналогичный период 2023 года. В этом году 8,67 миллиарда долларов было приобретено наличными.

На рынке юрлиц покупка выросла до 6,77 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем с декабря 2023 года. А увеличение продаж было более значительным – до 5,38 миллиарда долларов.