Українці купили валюту

Це пов'язано зі збільшенням купівлі готівкової валюти до 2,5 мільярда доларів (на 319 мільйонів доларів). А от продаж зріс лише на 42,2 мільйона доларів – до 1,3 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У жовтні купівля безготівкової іноземної валюти зросла на 26,3 мільйона доларів, сягнувши 420,2 мільйона доларів порівняно з попереднім місяцем. Крім того, продажі також зросли, збільшившись на 5,6 мільйона доларів до 299,3 мільйона доларів.

За перші десять місяців цього року домогосподарства здійснили чисту купівлю іноземної валюти на загальну суму 9,63 мільярда доларів, що значно більше порівняно з 3,14 мільярда доларів за аналогічний період 2023 року. Цьогоріч 8,67 мільярда доларів було придбано готівкою.

На ринку юросіб купівля зросла до 6,77 мільярда доларів, що є найбільшим показником із грудня 2023 року. А збільшення продажу було більш значним – до 5,38 мільярда доларів.