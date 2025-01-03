Покупка долларов в Украине

Больше было только в октябре прошлого года, когда показатель составлял 1,39 миллиарда гривен, о чем сообщает 24 канал со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Читайте также Пока доллар растет, евро падает: НБУ установил курсы

Так в декабре увеличился спрос как на наличные, так и на безналичную валюту. Это произошло на фоне снижения курса гривны.

За месяц украинцы купили наличных на 2,49 миллиарда долларов, а продали – на 1,29 миллиарда долларов.

В частности физические лица приобрели безналичной валюты на 445,95 миллиона долларов, а продали на 339,64 миллиона долларов.

Заметьте! Всего в 2024 году украинцы приобрели валюты на 12,22 миллиарда долларов больше, чем продали.