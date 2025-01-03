Купівля доларів в Україні

Більше було лише у жовтні минулого року, коли показник складав 1,39 мільярда гривень, про що повідомляє 24 канал з посиланням на дані Національного банку України.

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Так у грудні збільшився попит як на готівку, так і на безготівкову валюту. Це відбулося на тлі зниження курсу гривні.

За місяць українці купили готівки на 2,49 мільярда доларів, а продали – на 1,29 мільярда доларів.

Зокрема фізичні особи придбали безготівкової валюти на 445,95 мільйона доларів, а продали на 339,64 мільйона доларів.

Зауважте! Загалом у 2024 році українці придбали валюти на 12,22 мільярда доларів більше, ніж продали.