Кто может получить выплату после повторного переезда
Во время эвакуации из опасных регионов семьи имеют право на получение пособия на проживание ВПЛ как во время первичного перемещения, так и повторно.
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Помощь будет предоставляться, если лицо перемещается:
- С территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 года, если лицо включено в перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют. Необходимо обратиться в областную военную администрацию (ОВА) для включения в этот перечень, даже в случае самостоятельной эвакуации или с помощью благотворительных или общественных организаций. Обращение можно подать средствами телефонной, почтовой или электронной связи.
- С территории, на которой продолжаются боевые действия или которая временно оккупирована Россией, и включена в соответствующий перечень.
- По возвращении домой, если жилье человека было уничтожено или повреждено до степени непригодности для проживания. Информация о соответствующем факте должна быть внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (при технической возможности) или уполномоченный орган должен подать документальное подтверждение.
Обратиться за выплатами впервые можно как онлайн через приложение Дія, так и непосредственно – в ЦПАУ, орган социальной защиты населения или исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета. В случае повторного обращения на семью онлайн-обращение недоступно.
Почему выплаты ВПЛ прекращаются
Выплаты внутренне перемещенным лицам могут быть прекращены через два месяца после их переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются уходом за детьми или взрослыми с инвалидностью, не приложат усилий для трудоустройства.
Чтобы избежать потери помощи, граждане должны:
- Зарегистрироваться в центре занятости.
- Стать на учет как физическое лицо-предприниматель.
- Получить помощь для получения экономической независимости.
- Получить микро грант для создания или развития собственного бизнеса.
- Получить ваучер на образование.