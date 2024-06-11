Хто може отримати виплату після повторного переїзду

Під час евакуації з небезпечних регіонів сім'ї мають право на отримання допомоги на проживання ВПО як під час первинного переміщення, так і повторно.

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Допомога надаватиметься, якщо особа переміщується:

З території, на якій оголошено обов'язкову евакуацію після 1 серпня 2023 року, якщо особу включено до переліку осіб, яких обов'язково/примусово евакуюють. Необхідно звернутися до обласної військової адміністрації (ОВА) для включення до цього переліку, навіть у разі самостійної евакуації або за допомогою благодійних чи громадських організацій. Звернення можна подати засобами телефонного, поштового або електронного зв'язку.

З території, на якій тривають бойові дії або яка тимчасово окупована РФ, і включена до відповідного Переліку.

Після повернення додому, якщо житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності для проживання. Інформація про відповідний факт має бути внесена до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (за технічної можливості) або уповноважений орган має подати документальне підтвердження.

Важливо! Юристи зазначають, що допомога призначається на всю сім'ю.

Звернутися за виплатами вперше можна як онлайн через застосунок "Дія", так і безпосередньо — до ЦНАПу, органу соціального захисту населення або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. У разі повторного звернення на сім'ю онлайн-звернення недоступне.

Чому виплати ВПО припиняються

Виплати внутрішньо переміщеним особам можуть бути припинені через два місяці після їх перепризначення, якщо особи, які не працюють і не займаються доглядом за дітьми або дорослими з інвалідністю, не докладуть зусиль для працевлаштування.

Щоб уникнути втрати допомоги, громадяни мають:

Зареєструватися в центрі зайнятості.

Стати на облік як фізична особа-підприємець.

Отримати допомогу для здобуття економічної незалежності.

Здобути мікрогрант для створення або розвитку власного бізнесу.

Отримати ваучер на освіту.

Зауважте! Для відновлення статусу ВПО необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до управлінь соціального захисту населення у громадах, де перебувають ВПО.