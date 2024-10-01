Выплаты на детей
Размер пособия по беременности и родам составляет 106 500 гривен в месяц, а минимальный – 7 100 гривен в месяц.
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Уровень финансовой помощи, которая предоставляется женщинам в декретном отпуске, определяется их заработной платой за 12 месяцев, предшествующих отпуску.
Обратите внимание! Безработные женщины получают пособие на основе выплат по безработице. Они получают 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица – 757 гривен.
При рождении ребенка общая выплата составляет 41 280 гривен. Из них 10 320 гривен платят сразу, а остальные выплачивают по 860 гривен в месяц.
Помощь для одиноких матерей сейчас составляет:
- на детей до шести лет – 2 563 гривны;
- на детей от шести до 18 лет – 3 196 гривен;
- на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 3 028 гривен.