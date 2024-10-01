Выплаты на детей

Размер пособия по беременности и родам составляет 106 500 гривен в месяц, а минимальный – 7 100 гривен в месяц.

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Уровень финансовой помощи, которая предоставляется женщинам в декретном отпуске, определяется их заработной платой за 12 месяцев, предшествующих отпуску.

Обратите внимание! Безработные женщины получают пособие на основе выплат по безработице. Они получают 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица – 757 гривен.

При рождении ребенка общая выплата составляет 41 280 гривен. Из них 10 320 гривен платят сразу, а остальные выплачивают по 860 гривен в месяц.

Помощь для одиноких матерей сейчас составляет: