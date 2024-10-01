Виплати на дітей

Розмір допомоги по вагітності і пологам становить 106 500 гривень на місяць, а мінімальний – 7 100 гривень на місяць.

Читайте також Що зміниться для отримувачів субсидій з 1 жовтня

Рівень фінансової допомоги, яка надається жінкам у декретній відпустці, визначається їхньою заробітною платою за 12 місяців, що передують відпустці.

Зауважте! Безробітні жінки отримують допомогу на основі виплат по безробіттю. Вони отримують 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи — 757 гривень.

При народженні дитини загальна виплата становить 41 280 гривень. З них 10 320 гривень платять одразу, а решту виплачують по 860 гривень на місяць.

Допомога для одиноких матерів нині складає: