Виплати на дітей
Розмір допомоги по вагітності і пологам становить 106 500 гривень на місяць, а мінімальний – 7 100 гривень на місяць.
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Рівень фінансової допомоги, яка надається жінкам у декретній відпустці, визначається їхньою заробітною платою за 12 місяців, що передують відпустці.
Зауважте! Безробітні жінки отримують допомогу на основі виплат по безробіттю. Вони отримують 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи — 757 гривень.
При народженні дитини загальна виплата становить 41 280 гривень. З них 10 320 гривень платять одразу, а решту виплачують по 860 гривень на місяць.
Допомога для одиноких матерів нині складає:
- на дітей до шести років – 2 563 гривні;
- на дітей від шести до 18 років – 3 196 гривень;
- на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 3 028 гривень.