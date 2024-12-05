Какую помощь Украине оказывают Нидерланды

Средства выделены в частности на инициативы, касающиеся кибербезопасности, пишет 24 канал со ссылкой на главу министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

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На заседании Совета НАТО-Украина я также отметил важность укрепления военного потенциала Украины. Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление противовоздушной обороны и киберустойчивости Украины", - написал Каспар Велдкамп.

Во время встречи глав министров иностранных дел стран НАТО в представитель Нидерландов призвал продолжать курс на поддержку Украины. В частности учитывая усиление военной машины России, которая сейчас получает помощь от третьих стран.

Прежде всего, мы должны продолжать курс на поддержку Украины. Альтернативы просто нет, - заявил Велдкамп.

Какую еще помощь от Нидерландов получила Украина

28 ноября министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о поставке Украине трех пусковых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Он отметил, что украинцев ждет тяжелая зима из-за российских ударов. Поэтому Амстердам предоставляет Киеву дополнительное ПВО.

Министр заявил, что это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. Также он напомнил, что в общих интересах было и остается остановить российскую агрессию.