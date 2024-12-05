Яку допомогу Україні надають Нідерланди

Кошти виділені зокрема на ініціативи, що стосуються кібербезпеку, пише 24 канал з посиланням на очільника міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

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На засіданні Ради НАТО – Україна я також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України. Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проєкти, спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони та кіберстійкості України", — написав Каспар Велдкамп.

Під час зустрічі глав міністрів закордонних справ країн НАТО представник Нідерландів закликав продовжувати курс на підтримку України. Зокрема враховуючи посилення військової машини Росії, яка наразі отримує допомогу від третіх країн.

Перш за все, ми повинні продовжувати курс на підтримку України. Альтернативи просто немає, — заявив Велдкамп.

Яку ще допомогу від Нідерландів отримала Україна

28 листопада міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про постачання Україні трьох пускових установок для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Він зазначив, що українців чекає важка зима через російські удари. Тому Амстердам надає Києву додаткове ППО.

Міністр заявив, що це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру. Також він нагадав, що у спільних інтересах було й залишається зупинити російську агресію.